„Friends“: Offizielles Kochbuch zur Kult-Serie kommt

Überraschung für alle Freunde der „Friends“!

Jetzt wurde ein offizielles Kochbuch zur Serie angekündigt. Wie unter anderem das US-Magazin „People“ berichtet, beinhaltet das Kochbuch mehr als 90 verschiedene Rezepte, die von den Charakteren von Jennifer Aniston, Matt LeBlanc und Co. inspiriert worden sein sollen. Das Buch von Amanda Yee erscheint am 22. September 2020 in den USA und enthält zahlreiche Gerichte, die in der Serie vorkommen – darunter auch das klassische „Friendsgiving“-Festmahl oder Joeys legendäres Meatball-Sandwich.

Das große Wiedersehen mit den „Friends“-Darstellern sollte eigentlich schon Ende Mai ausgestrahlt werden. Aber aufgrund der Corona-Pandemie wurde dies auf den Herbst verschoben.

Foto: (c) PR Photos