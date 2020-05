Fynn Kliemann: „Ich bin von skrupelloser Angstfreiheit“

Am Freitag (29.05.) erschien das neue Album „Pop“ von Fynn Kliemann.

Der 32-Jährige verriet im Interview mit der „NWZ“, was ihm die Sicherheit gibt, dass ein Projekt funktioniert. Er sagte: „Ich bin von skrupelloser Angstfreiheit. Es ist aber nicht so, dass ich denke, es wird auf jeden Fall funktionieren. Ich bin extrem selbstkritisch und zweifle an allem, aber man startet eh alles immer wieder neu. Alles, was man da so macht, auch finanzieller Natur, ist immer nur Pulver für die nächste Idee. Es ist nie so, dass irgendwas hängen bleibt.“

Kliemann arbeitet übrigens vorrangig nachts an seiner Musik.

