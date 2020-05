Fynn Kliemann: „Ungeschliffenen Diamanten kann ich doch nicht liegen lassen“

Am heutigen Freitag (29.05.) erscheint das neue Album „Pop“ von Fynn Kliemann. Der 32-Jährige verriet im Interview mit der „NWZ“, dass er vorrangig nachts daran gearbeitet hat. Er sagte: „Ich habe ganz viele Jobs, da bleibt wenig Zeit fürs Musikmachen. Ich arbeite immer von acht Uhr früh bis ein Uhr nachts, sieben Tage die Woche. Danach habe ich Zeit für Musik und bin so aufgedreht vom Tag, dass ich erst mal runterkommen muss. Dann mache ich manchmal stundenlang Musik. Was dabei entsteht, ist Grundstein für jeden Song auf dem Album.“

Außerdem erzählte er über seine Visionen vom Album. Er sagte dazu: „Beim Musikmachen geht es nicht darum, irgendwelche Hits zu produzieren, sondern darum, Tasten zu drücken und ein schönes Gefühl zu haben. Manchmal habe ich an einem Abend ein Grundkonstrukt fertig, aber das Ausarbeiten von Songs ist die pure Hölle und dauert bei mir Wochen oder Monate, weil ich lethargisch am Fenster sitze. Wenn ich etwas angefangen habe, muss ich es aber zu Ende bringen. Einen ungeschliffenen Diamanten kann ich doch nicht liegen lassen.“

Fynn Kliemann hat 2018 in der Kategorie Bester Newcomer den Musikpreis 1 Live Krone gewonnen. Er ist hauptsächlich für seine Musik und seine drei „YouTube“-Kanäle Fynn Kliemann (der Heimwerkerking), das Kliemannsland und Fynn Kliemann Musik bekannt.

Foto: (c) Nikita Teryoshin / twoFinger Records