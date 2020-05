G-Eazy bringt neues Album raus

Drei Jahre nach seinem letzten Album bringt G-Eazy jetzt wieder eine Platte raus. Wie der Rapper auf „Twitter“ schrieb, wird „Everything´s Strange Here“ am 05. Juni veröffentlicht.

Außerdem zwitscherte er: „Vor acht Wochen wusste ich nicht, dass ich das hier machen muss. Die Welt wurde auf den Kopf gestellt – aber viele von uns haben die Chance, sich selbst zu reflektieren und zu wachsen. Dieses Projekt ist eine Repräsentation von dem, was in meinem Herzen und meinem Kopf war. Es ist ehrlich und rein – das bin ich. Nehmt es oder lasst es – so fühle ich mich.“

Mit einer Single aus dem neuen Album hat G-Eazy schon überrascht. In „Free Porn Cheap Drug“ rappt er nicht, sondern singt zu ruhigen Indie Rock-Klängen.

