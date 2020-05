„Game of Thrones“-Star Michael Condron als Lieferfahrer

Der „Game of Thrones“-Schauspieler Michael Condron, der als Bowen Marsh, Lord Steward of the Night’s Watch bekannt wurde, hat einen Lieferantenjob bei einem „Asda“ Supermarkt in Nordirland angenommen.

„Jeder einzelne hat in diesen Zeiten eine Rolle zu spielen. Die Menschen sollten die harte Arbeit die jeder leistet, wertschätzen – Ich denke Leute die im Supermarkt arbeiten sind oft als selbstverständlich wahrgenommen worden“, sagte der Serienstar in „Belfast Live“.

Mit dem Job ist er sehr zufrieden, da er so viele verschiedene Leute treffe, so Condron.

Foto: (c) LooMee TV