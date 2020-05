George Ezra: „Wie können wir eine Show machen?“

Weil er sich voll auf das Schreiben von neuen Songs konzentriert, hätte George Ezra vorerst eh keine Auftritte gehabt.

Trotzdem macht sich der 26-Jährige Gedanken, wie zukünftige Auftritte ablaufen werden. Er könne sich nicht vorstellen, wie Festivals in Zukunft wieder stattfinden sollen. Ezra nimmt an, dass die Social Distancing-Maßnahmen noch lange bestehen bleiben müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. In seinem Podcast „Phone A Friend“ sagte er: „Ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie die Musikindustrie aussehen wird. Was wir den Menschen bieten, ist Unterhaltung. Aber wie können wir eine Show machen?“ Eine Antwort auf diese Frage hatte der Sänger leider nicht parat.

Übrigens ist George Ezra mit seinem Podcast für die „British Podcast Awards“ nominiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos