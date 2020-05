Gigi Hadid plant viele Babys

Topmodel Gigi Hadid und ihr Freund Zayn Malik freuen sich auf ihr erstes Baby. Der kleine Fratz ist noch nicht einmal auf der Welt, doch Gigi plant schon weitere Kinder.

Gegenüber dem „People Magazine“ verriet ein Insider, die 25-Jährige wünsche sich eine Großfamilie. Außerdem plauderte die Quelle Details zur momentanen Beziehung von Gigi und Zayn aus: „Die beiden hatten ihre Höhen und Tiefen, aber sie haben nie aufgehört, füreinander da zu sein. Jetzt bereiten sie sich zusammen auf ihr neues Leben vor.“ Auch in der Zeit, in der sie nicht zusammen waren, seien sie in einander verliebt gewesen, gab der Insider angeblich preis.

Gigis Mama Yolanda hat sich so dermaßen über die Schwangerschaft ihrer Tochter gefreut, dass sie die freudigen Nachrichte bereits vor Gigi selbst ausgeplaudert hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos