„Glasperlenspiel“: „Wir haben viele Songs geschrieben, wir machen das Beste draus“

Wie alle anderen auch, hoffen „Glasperlenspiel“ auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie.

Im Interview mit „promipool“ sprachen Carolin und Daniel über die Zeit danach. Daniel sagte: „Da wird sich schon einiges ändern, bis dass wieder zur hundert prozentigen Normalität zurückkehrt. Trotzdem wird auch das ein oder andere machbar sein, was man davor nicht gedacht hat. Wir haben viele Zoom-Sessions gemacht, das wird auf jeden Fall in Zukunft häufiger passieren.“ Außerdem verriet der Sänger und Keyboarder, wie sie sich momentan beschäftigen. Er sagte: „Wir waren noch nie so lange am Stück zu Hause wie wir gerade zu Hause sind. Ich habe, glaube ich, alles gemacht, was schon so immer liegen geblieben ist. Der Vorteil ist, dass wir ein Studio zu Hause haben, wo wir Musik machen können und viel arbeiten. Wir haben viele Songs geschrieben, wir machen das Beste draus.“

Carolin gab im Interview einen Hinweis, der Fans sicher freuen dürfte. Sie sagte: „Es gibt bald noch etwas von meinem Soloprojekt, da bin ich auch dran. Wir sind gerade am Videodrehen und machen jetzt alles selber. Da wird es auf jeden Fall etwas geben, aber jetzt gerade liegt der totale Fokus auf ‚Immer da‘ von Glasperlenspiel.“

