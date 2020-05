Goldie Hawn: Fit wie ein Turnschuh

Goldie Hawn gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Das hat die 74-jährige jetzt auf einem Video auf „Instagram“ unter Beweis gestellt. Darauf ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie sich zu einem Song von Dua Lipa auf dem Trampolin austobt.

Dazu schrieb sie: „Meine verrückten Bewegung für heute. Tanzen, springen und drehen, als würde niemand zuschauen. Und danke Dualipa für die beste Ergänzung zu meiner Trampolin-Playlist!“ Dazu setzte sie den Hashtag #letsgetphysical.

Bereits im März zeigte uns Goldie Hawn in einem Video bei Instagram, dass sie auch jenseits der 70 nicht die Lust an der Bewegung und dem Tanzen verloren hat. Statt in der Corona-Quarantäne auf dem Sofa zu sitzen und sich zu langweilen, powert sich die Lebensgefährtin von Hollywoodstar Kurt Russel offenbar lieber aus und hält sich fit.

Foto: (c) STPR / PR Photos