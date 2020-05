„Google Play Music“ läuft aus: So rettet Ihr Eure Musiksammlung

Wer seine Musiksammlung auf Google Play Music behalten möchte, der muss schnell sein, und auf die Alternative YouTube Music umsteigen.

Wie „chip.de“ berichtet, wird der Dienst von Google Play Music nämlich eingestellt, vermutlich zum Jahresende. In einem Support-Dokument von „Google“ wird erklärt, was zu tun ist: Die User müssen erst einmal die YouTube Music-App herunterladen und diese öffnen. Dort gibt es eine Schaltfläche, mit der man mit nur einem Klick alle Songs, Playlists und so weiter, auf YouTube Music übertragen kann. Laut Google kann der Vorgang Stunden oder auch Tage dauern, das ist abhängig von der Größe der Mediathek. Sobald der Transfer abgeschlossen ist, bekommen die Nutzer eine Mail.

Wie „chip.de“ berichtet, werden mit dem Übertragen der Musik auch alle Zahlungsinformationen von Nutzer-Abonnements zu YouTube Music übertragen.