„Guns N‘ Roses“ geben Tour-Update für 2020

Konzerte und Großveranstaltungen fallen dieses Jahr größtenteils aus. Warum ist klar. Nur „Guns N‘ Roses“ haben sich bisher sehr ruhig verhalten, was ihre Europa-Tour dieses Jahr angeht.

Jetzt gab die Band ein Update dazu auf „Twitter“. Dort hieß es: „‚GN’R‘-Familie: Leider wird die anstehende Europa-Tour nicht stattfinden. Die Dinge ändern sich täglich und wir möchten, dass unseren Fans, unserer Crew und der Band nichts passiert. Zusammen mit unseren Promotern, den Städten und Ländern arbeiten wir hart daran, wie es weiter gehen kann. Weitere Ankündigungen werden wir sobald wie möglich machen. Vielen Dank für Eure Geduld. Wir werden das gemeinsam durchstehen und freuen uns schon darauf, euch bald wieder zu sehen.“

Die Tour hätte am 20. Mai in Lissabon starten sollen. Axl Rose, Slash und Co wären auch für drei Konzerte nach Deutschland gekommen, sowie nach Österreich und die Schweiz.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos