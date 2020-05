„Guns N‘ Roses“: Kritik gegen Donald Trump in Merch verpackt

„Guns N‘ Roses” haben erneut ihren Unmut über Donald Trump zum Ausdruck gebracht und das geschickt in ein Merchandise für wohltätige Zwecke verpackt.

Ab sofort kann man auf der Webseite der Band „gnrmerch.com“ ein Shirt mit der Aufschrift „Live N‘ Let Die with Covid 45“ kaufen. Damit spielen „Guns N‘ Roses“ auf einen Besuch des US-Präsidenten in einer Firma an, die Schutzmasken herstellt. Im Hintergrund haben die Verantwortlichen den Song „Live and Let Die“ der Band laufen lassen, berichtet „NME“. Total unpassend für diese Zeit. Die Zahl 45 ist ein direkter Seitenhieb gegen Trump, der der 45. Präsident der USA ist.

Alle Einnahme gehen übrigens an „MusiCares“.

Foto: (c) Jerome Lynch / PR Photos