„Guns N’Roses“: Neue Musik?

Die Ehefrau von Bassist Duff McKagan hat den „Guns N‘ Roses“-Fans Auftrieb gegeben:

In einem Interview verriet sie vor kurzem, die Band arbeite an neuem „Killer Material“. Das berichtet das Musikmagazin „The Rolling Stone“. Die Zeitschrift zitiert Susan Holmes McKagan mit den Worten: „Ich kann sagen, dass ‚Guns N‘ Roses‘ sehr wohl an tollem neuen Material gearbeitet haben. Ich kann nicht viel verraten, aber ich habe einiges gehört und es ist ziemlich episch. Ich möchte die guten Neuigkeiten verbreiten, aber es sind keine detaillierten Neuigkeiten, schätze ich.“

Bereits im Januar wurde über mögliche neue Musik von „Guns N‘ Roses“ und wie sie klingen könnte, gemutmaßt.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos