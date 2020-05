Hailee Steinfeld: „Ich freue mich auf menschliche Interaktion“

Die ganze Welt hofft darauf, dass die Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise bald enden und das Leben wieder einen „normalen“ Lauf gehen kann. So geht es auch Hailee Steinfeld. Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die Sängerin, was sie nach der Pandemie als erstes machen will.

Dazu sagte die 23-Jährige: „Ich weiß nicht, ob es das erste sein wird, dass ich nach all dem hier mache, aber ich freue mich schon jetzt sehr darauf: Ich will mit ein paar meiner Freunde in mein Lieblingsrestaurant. Ich vermisse meine Freunde sehr und kann es nicht erwarten sie wieder zu umarmen, sie persönlich zu sehen und nicht am Bildschirm. Einfach wieder in einem Restaurant sein, auf ein Konzert gehen und reisen. All die Dinge, die man aktuell nicht machen kann und auf die wir sicher noch eine Weile warten müssen, bis wir sie wieder tun können. Ich freue mich einfach wieder auf menschliche Interaktion.“

Außerdem verriet sie, woher sie ihre modische Inspiration nimmt. Sie sagte im Interview: „Meine Inspiration hole ich mir von vielen verschiedenen Orten auf dieser Welt, die ich mal bereist habe. Von vielen Menschen, die ich mal getroffen habe oder auch nicht. Ich habe aber auch mit fantastischen Designern gearbeitet, die gearbeitet, die mit ihren Werken wahre Kunst geschaffen haben. Ich habe mir angesehen, wie und wo sie sich ihre Inspiration geholt haben. Das alles inspiriert mich, wenn es um meinen persönlichen Style geht. Ich mag Männerkleidung und große Baggys, aber ich mag auch das Gegenteil. Mein aktueller Quarantäne-Style ist sehr groß, baggy und kuschelig.“

Foto: (c) Hiro Katoh / HNW / PR Photos