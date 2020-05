Hailee Steinfeld und was sie schon immer mal machen wollte

Auch das Leben von Hailee Steinfeld ist aktuell bestimmt von der Corona-Krise und verschaffte der Sängerin eine Zwangspause.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die 23-Jährige wie es ihr geht und was sie gerade so macht. Sie sagte: „Ich bin gesund, munter und glücklich. Ich bin mit meiner Familie, der es glücklicherweise ebenfalls gut geht. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Außerdem erklärte die Sängerin, dass sie jetzt einige Sachen machen möchte, die sie schon immer mal machen wollte. Sie sagte weiter: „Ich wollte mir beispielsweise schon immer ein Heimstudio bauen, lernen wie man seine Vocals selbst schneidet und Klavier und Gitarre spielen lernen. Ich nutze die freie Zeit gerade um das alles umzusetzen und das macht mir alles große Freude.“

Steinfeld verriet auch, dass sie viel mit dem Handy unterwegs ist, um zu fotografieren. Auf die Frage, was sie zuletzt fotografiert hat, sagte sie: „Den Ozean. Ich lebe sehr nah am Wasser und gehe dort auch 1-2 mal am Tag spazieren, um etwas frische Luft zu bekommen. Das ist etwas, das ich sehr gerne mache und glücklicherweise kann ich das aktuell auch machen, ohne mich oder andere in Gefahr zu bringen.“

Foto: (c) Away! / PR Photos