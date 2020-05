Hailey Bieber fühlte sich an Seite von Justin komisch

Für viele wirken Justin und Hailey Bieber wie das absolute Traumpaar. Das Model selbst war jedoch alles andere als angetan von der Idee, erneut mit Justin zusammen zukommen, nachdem sie sich 2016 getrennt hatten.

In ihrer „Facebook“-Show „The Biebers on Watch“ erzählte Hailey: “Es war komisch, denn wir waren so lange getrennt voneinander. Ich war so vorsichtig, was uns beide anging, denn wir beide haben uns gegenseitig so sehr verletzt. Anstelle, dass es dieser große Feuerwerks-, Funken sprühende Moment war, war ich super nervös und unsicher. Es hat eine Weile gedauert, bis es sich für mich nicht mehr komisch anfühlte.“

2018 kamen Justin Bieber und Hailey wieder zusammen und im September folgte dann bereits die standesamtliche Hochzeit.

