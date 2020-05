Hailey Bieber wehrt sich gegen Gerüchte

Das Gerücht, dass sie etwas in ihrem Gesicht hat machen lassen, gibt es schon länger. Doch jetzt wehrt sich Hailey Bieber dagegen. Nachdem ein aktuelles Foto mit einem Foto aus ihrer Teenager-Zeit auf „Instagram“ verglichen wurde, hat sich das Model persönlich zu Wort gemeldet.

In einem Kommentar schrieb die Frau von Justin Bieber: „Hört auf Fotos zu nehmen, die von Make-up Artists bearbeitet wurden! Ich sehe nicht so aus wie auf dem rechten Foto… Ich habe nie was an meinem Gesicht machen lassen. Also wenn ihr schon rumsitzt und ein Foto, auf dem ich 13 bin mit einem auf dem ich 23 bin vergleicht, nehmt wenigstens ein natürliches Foto, das nicht wie verrückt bearbeitet wurde.“

Sie macht aber übrigens etwas am Gesicht ihres Ehemannes. Und zwar hilft sie Justin Bieber mit seiner Akne.

