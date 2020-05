Hailey und Justin Bieber: Liebe, Liebe, Liebe

Von wegen Lagerkoller und „ich kann dich nicht mehr sehen.“ Hailey und Justin Bieber können gar nicht aufhören, sich mit Komplimenten zu überhäufen.

Wie Hailey nun bei „The Biebers on Watch“ berichtet, war sie lange damit beschäftigt, den richtigen Mann zu finden. In Justin hat sie dann ihre große Liebe gefunden: „Ich habe nicht nach jemanden gesucht, der deinen Platz einnimmt. Ich habe meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, gespürt. Es hat sich wie Trauern angefühlt. Ich meine, wenn Du jemanden verlierst, den du liebst, dann ist das ja auch wie Trauern. Du warst mir so wichtig, dass ich gedacht habe, es ist mir egal, ob du als Partner in meinem Leben bist. Ich will einfach nur, dass du in meinem Leben stattfindest.“ Und auch Justin hat nichts als liebevolle Worte für seine Liebste. Er erwiderte zu ihr: „Wenn man heiratet, verspricht man sich vor Gott, in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit füreinander da zu sein. Du hast das in außergewöhnlicher Weise getan, als es mir schlecht ging.“

Die LIebe geht sogar soweit, dass Hailey Justin mit seiner Akne hilft.

Foto: (c) PR Photos