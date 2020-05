Halle Berry: Homeschooling ist der Horror!

Halle Berry verzweifelt am Homeschooling.

Im Interview mit „Entertainment Tonight“ sagte die „Oscar“-Preisträgerin: „Das ist ein Albtraum für mich. Es ist ein Albtraum. Ich habe einen sechsjährigen Sohn, und was ich gelernt habe, ist, dass wenn Sechsjährige sehen, was andere Sechsjährige tun, dann machen sie es nach. Zum Beispiel sitzen sie und essen, weil es 25 andere tun. Es ist also eine echte Herausforderung, sie dazu zu bringen, sich zu konzentrieren und zu erkennen, dass sie zu Hause sind, aber dennoch in der Schule.“ Wenn sie zurückblickt, hätte sich die Schauspielerin jedoch gewünscht noch mehr Kinder zu bekommen.

Die 53-jährige Schauspielerin ist Mutter zweier Kinder – von der 12-jährigen Nahla Ariela und dem sechsjährigen Maceo Robert.

