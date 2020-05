Hana Kimura: Wrestlerin und Schauspielerin stirbt im Alter von 22 Jahren

Hana Kimura ist nicht nur als Profi-Wrestlerin in Japan bekannt, sondern auch durch die Netflix-Show „Terrace House: Tokyo 2019-2020“.

Wie ihr Verein via „Twitter“ mitteilte, starb Kimura vergangenen Freitag (23.05.) im Alter von nur 22 Jahren. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, aber Ihre Wrestling-Kollegin Jamie Hayter glaubt, dass die Sportlerin vielleicht gemobbt wurde und deshalb Selbstmord begangen haben könnte. Sie schrieb via „Twitter“: „F*** euch, die vorgeben, gut zu Menschen zu sein, aber das reflektiert ihr nicht in eurem Alltag, ihr steht nicht dazu, was ihr tut. Wir verlieren dadurch schöne Menschen. Mir gefällt diese S**** nicht. Und das wird es nie. Nee Mann. Es ist einfach nicht so. SEID VERDAMMT NOCH MAL BESSER!“

Ihr letzter „Instagram“-Post könnte ein Hinweis auf die Todessehnsucht von Hana Kimura sein. Sie postete dort ein Foto von sich mit ihrer Katze und schrieb dazu: „Ich liebe dich. Habe Spaß. Komm schon. Es tut mir so leid.“