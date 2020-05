Happy Birthday, Archie: Video-Konferenzen zum 1. Geburtstag

In Corona-Zeiten haben es die Geburtstagskinder nicht gerade leicht. Das geht auch an den Ex-Royals nicht vorbei. Harry und Meghan haben Archies ersten Geburtstag laut „people.com“ zu dritt in ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles zelebriert. Dafür gab es aber zahlreiche Videocalls mit Freunden und Familie.

Das Highlight des Tages war aber wohl der Kuchen, denn den durfte Archie ganz ohne Gabel verdrücken. Zur Feier des Tages soll es einen Smash Cake gegeben haben. Lecker!

Übrigens haben Harry und Meghan ihre gemeinnützige Organisation nach Sohn Archie benannt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos