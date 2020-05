Hat sich Selena Gomez eine Glatze rasiert?

Fans von Selena Gomez sorgen sich um den Popstar. Im Netz kursiert aktuell ein Foto, das unheimlich viele Spekulationen hervorgerufen hat. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage: Hat Selena sich eine Glatze rasiert? Woher kommt dieses Gerücht?

Auf „Twitter“ postete eine Userin eine Fotocollage. Eines der Bilder zeigt Selena mit einer Glatze, das andere abgeschnittene Strähnen samt Rasierer auf dem Boden. Dazu wurde geschrieben: „Selena hat ihren neuen Look in ihrer Instagram-Story geteilt.“ Unter den Fans brach eine Debatte aus. Die einen meinten, dass Selena so etwas drastisches nie tun würde, die anderen sind sich sicher, die Sängerin hat sich von ihrer Mähne getrennt. Aber keine Sorge: Bevor die Vermutungen völlig aus dem Ruder liefen, klärte die Userin auf, dass es sich bei dem Glatzen-Bild nur um eine Fotomontage handelt.

Außerdem postete Selena Gomez erst kürzlich ein Foto, das beweist: die Locken sind noch dran.

Foto: (c) Petra Collins / Universal Music