Hayden James über seine neue Single mit „Icona Pop“

Gemeinsam mit dem schwedischen Dance-Duo „Icona Pop“ hat Hayden James erst kürzlich seine neueste Single „Right Time“ veröffentlicht. Damit stimmt der australische DJ und Produzent auf den anstehenden Sommer an.

Hayden selbst erklärte laut „Universal Music“ über seinen Song: „Fühlt sich gut an, einen so energiegeladenen und positiven Song zu veröffentlichen, besonders in diesen verrückten Zeiten. Ich hatte so viel Spaß bei der Arbeit mit ‚Icona Pop‘ und das Video, das wir gedreht haben, fängt die rohe Energie der Mädchen und des Songs ein. Es ist einer meiner Lieblingssongs!“

Sein Debütalbum „Between Us“ brachte Hayden James übrigens im Juni 2019 heraus.

