Hayley Williams bleibt „Paramore“ treu

Während ihre Band „Paramore“ seit 2018 eine Pause einlegt, hat Frontfrau Hayley Williams Anfang des Monats ihr erstes Soloalbum „Petals for Armor“ veröffentlicht. Doch die Sängerin will trotz ihrer Solo-Karriere, auch Frontfrau der Band bleiben.

Im Gespräch mit dem „Vogue“-Magazin erzählte sie: „Ich kann nicht abstreiten, dass es in der Geschichte Frontfrauen gab, die eine Solokarriere starteten und nicht zurückkamen. Deswegen muss ich Vertrauen haben, dass die Band weiß, dass ich mich nicht nach was Besserem umschaue.“ Und die Band hält wohl schon Ausschau. Aber nicht nach einer neuen Frontfrau, sondern nach einem neuen Sound, wie die 31-Jährige erzählte: „Wir haben viel ältere Musik gehört, mit der wir aufgewachsen sind und die uns inspiriert hat. So eine Aufregung und Neugier macht uns zu einer Band. Wir werden nichts machen, bis wir denken, dass es das Coolste auf der Welt ist. Ich meine: ‚Paramore‘ ist meine Lieblingsband. Warum sollte ich es wagen sie zu ruinieren?“

Hayley Williams hat beim Schreiben ihres Albums übrigens viele neue Lektionen über sich gelernt.

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music