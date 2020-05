Hayley Williams über ihr Debütalbum „Petals For Armor“

Seit letzter Woche (08.05.) ist das Debütalbum von Hayley Williams draußen.

Über die Songs sagte die Frontfrau von „Paramore“ gegenüber „Warner Music“: „Ich brauchte die Songs, um an einen Punkt zu kommen, an dem ich mein Schamgefühl benennen konnte, eine Bestandsaufnahme emotionaler Narben, wahrer Freunde und entsetzlicher Bewältigungsmechanismen, und herauszufinden, was ich für mein Leben will. Ich habe das Gefühl, all das musste gesagt werden, um die Art von Frau zu verkörpern, die ich zu sein hoffe.“

Die kommenden Tour-Termine in Europa müssen aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben werden. Genaue Termine stehen noch nicht fest. Die Tickets behalten aber für die neuen Termine ihre Gültigkeit.

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music