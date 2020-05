Heinz Hoenig wird mit 68 nochmals Vater!

Heinz Hoenig freut sich über sein neues Vater-Glück – mit 68! Der Schauspieler und seine Ehefrau Annika erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Das berichtet unter anderem die „Frau im Spiegel“. Der Zeitschrift gegenüber sagte er: „Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen. Ich freue mich so sehr. Ich kann meine Gefühle kaum in Worten ausdrücken. Es ist immer wie ein Wunder, das Kleine zu sehen. Ich bin dann immer ganz gerührt und muss schlucken. Der Krümel ist gerade mal sieben Zentimeter groß und alles ist in Ordnung. Das Baby ist ein großes Geschenk. Ich bin wirklich sehr dankbar.“

Das Wunschkind soll übrigens im Dezember zur Welt kommen. Seit März 2019 ist Heinz Hoenig mit der 35-jährigen Annika verheiratet, die eine dreizehnjährige Tochter mit in die Ehe brachte.

Foto: (c) LooMee TV