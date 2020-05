Heinz Rudolf Kunze: Autokinokonzert in Erfurt

So ein Konzert hat Heinz Rudolf Kunze noch nie gegeben. Der 63-Jährige spielte vor 450 Karossen ein Autokonzert auf dem Gelände der Messe Erfurt. Kunze präsentierte sich bei seinem Auftritt in für ihn klassischer Manier: Jeans, schwarzes Sacko, roter Schal, mal am Klavier, mal an der Gitarre.

Via „Instagram“ bedankte sich der Musiker am Tag nach dem Gig beim Publikum mit den Worten: „Vielen Dank Erfurt! Die Vorstellung, vor Autos zu spielen, erschien zunächst surreal, aber dank euch wurde es ein ganz besonderer Abend.“

Wegen der Corona-Maßnahmen sind Autokonzerte derzeit eine der beliebtesten Alternativen, um Livekonzerte dennoch umzusetzen.

Foto: (c) Sony Music / Martin Huch