Heinz Rudolf Kunze: Von Empathie der Deutschen überrascht

Heinz Rudolf Kunze ist von der gegenwärtigen Disziplin der Deutschen positiv überrascht.

Gegenüber „Deutschlandfunk Kultur“ sagte der 63-Jährige: „Ich bin erstaunt über so viel Vernunft und so viel Empathie, die hier im Lande doch zu spüren ist bei einer großen Mehrheit von Leuten, die sich an die sehr unangenehmen, sehr lästigen Verabredungen halten, damit eben die Schwachen geschützt werden und das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht.“ „HRK“ und seine Frau leben auch seit etwa sieben Wochen isoliert und gingen nur noch zum Einkaufen aus dem Haus. Kunze weiter: „Ich bin vor drei Wochen mal wieder Opa geworden, habe meine kleine Enkelin noch nicht in den Arm nehmen dürfen. Das ist natürlich alles nicht schön.“

Die neue Kunze-Single „Zusammen“ beschäftigt sich übrigens auch mit Corona und ist unter speziellen Umständen entstanden. Er selbst schrieb den Text, die Musik stammt von Produzent Dieter Falk und dessen Sohn. Den Refrain sangen tausend Menschen mit, die ihre Gesangsspur jeweils alleine aufgenommen haben und ins Studio geschickt haben.

Foto: (c) Sony Music / Martin Huch