Howard Carpendale: Daumen hoch, was die Gesundheit betrifft

Howard Carpendales Daumen geht es wieder gut! Der Schlagersänger hatte sich im Februar in den USA den Daumen beim Zuschlagen der Autotür eingeklemmt. In einem aktuellen Posting auf „Instagram“ erzählt Carpendale auf humorvolle Weise, wie es seinem Daumen geht.

Er sagt: „Erinnert Ihr euch noch an die Sache mit meinem Daumen als ich im Februar meinen Sohn Cass in Amerika besucht habe? Heute habe ich ein kurzes Update dazu für euch. Ich schaue meinen Daumen an und es geht langsam, aber vieles geht im Moment langsam.“ Dann kommt seine rührende Ermahnung: „Ich hoffe euch geht es gut. Wir können diese Zeit nur schaffen, indem wir zusammenhalten. Bitte lasst uns ein Team bleiben.“

Howard Carpendales Tour „Die Show meines Lebens“ wurde aus Corona-Gründen übrigens in den September verschoben.

Foto: (c) Marc Pfitzenreuter / PR Photos