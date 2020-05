J.K. Rowling veröffentlicht kostenlos neues Kinderbuch

Schöne Überraschung für alle Fans der „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling. Die 54-Jährige veröffentlicht inmitten der Coronakrise ein vor zehn Jahren geschriebenes Kinderbuch kostenlos im Internet. Das berichtet unter anderem die „abendzeitung“.

Die Autorin sagte: „Ich habe beschlossen, das Werk mit vom Dachboden zu holen, um Kindern in diesen seltsamen, beunruhigenden Zeiten Unterhaltung zu bieten.“ Die ersten beiden Kapitel des Buches mit dem Namen „The Ickabog“ wurden bereits auf die Website „theickabog.com“ gestellt. 34 weitere Teile sollen stückweise bis 10. Juli folgen.

Rowling schrieb „The Ickabog“ vor mehr als zehn Jahren als Gute-Nacht-Geschichte für ihre eigenen Kinder. Im November soll die Geschichte als Buch, Hörbuch und E-Book auf Englisch und in weiteren Sprachen veröffentlicht werden. Der Erlös geht demnach an Hilfsprojekte in der Corona-Pandemie.

