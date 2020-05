James Arthur: Die Bühne ist der sicherste Ort

In der „Mental Health Awareness Week“ hat auch James Arthur ehrliche und persönliche Worte gefunden. Er hat soziale Phobien und leidet an Hypochondrie. Das hat er „The Sun“ erzählt: „Außerdem kämpfe ich mit unterschiedlichen Arten von Ängsten und Depressionen. Auf der Bühne habe ich diese [Ängste] jedoch nie gefühlt. Das war immer der eine Ort, an dem ich mich sehr zuversichtlich und selbstsicher gefühlt habe.“

Anfang des Jahres hatte der 32-Jährige einen Rückschlag. Während seiner Europa-Tour hatte er wegen einer Gallenblasen-Infektion eine Not-OP. Arthur erzählte weiter: „Man hat immer ein bisschen Lampenfieber, aber das war schon ziemlich schlimm. Ich habe mich gelähmt gefühlt und ich glaubte nicht, dass ich je wieder auf der Bühne performen kann. Ich hatte einen Monat lang eine intensive Therapie, um mich für die UK-Tour vor zu bereiten.“

Übrigens liebt James Arthur Deutschland.

Foto: (c) Landmark / PR Photos