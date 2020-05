Jamie Lynn Spears: Rückkehr zu „Zoey 101“

Zwölf Jahre nachdem die Jugendserie „Zoey 101“ abgesetzt wurde, soll es jetzt eine Neuauflage der Serie geben. Wie genau diese umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass viele der Charaktere wieder dabei sind.

Hauptdarstellerin Jamie Lynn Spears erzählte „The Hollywood Reporter“: „Es liegt alles auf dem Tisch. Egal, ob es ein Film oder eine Serie wird. In allen Gesprächen, die ich mit Nickelodeon hatte – und die sind übrigens noch in den Kinderschuhen – geht es darum, das richtige zuhause für den Neustart zu finden.“ Inhaltlich ist die Serie für Spears keine Jugendserie mehr, sondern soll sich an die Zielgruppe richten, die auch damals im gleichen Alter wie Zoey und ihre Freunde waren – die sind jetzt, wie Spears auch, um die 30 Jahre alt. Die Schauspielerin freut sich jedenfalls auf ein Zoey-Comeback. Sie erzählte: „Ich kann es kaum abwarten, den Ball ins Rollen zu bringen – wenn die Quarantäne vorbei ist, natürlich.“

Die kleine Schwester von Britney Spears hat übrigens zwei Töchter. Maddie ist elf Jahre alt und Ivey Joan zwei Jahre alt.

