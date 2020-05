Jason Mraz hält nach dem Guten Ausschau

Jason Mraz sucht immer das Positive. Deswegen ist es kein Wunder, dass er sein kommendes Album auch mit den Worten „Look For The Good“ betitelt, berichtet „MCS“.

Der Sänger selbst sagte dazu: „Es passiert so viel Verrücktes in der Welt, aber anstatt uns darum zu sorgen und so noch verrückter zu werden, sollten wir die Augen nach dem Guten offenhalten. Wie können wir uns gegenseitig ermutigen, wenn es sich anfühlt, als wären das die verrücktesten Zeiten, in denen wir je gelebt haben?“

„Look For The Good“ erscheint übrigens am 19. Juni.

Foto: (c) Warner Music