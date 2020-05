JC Stewart und die klare Ansage an seine Ex

Heute kommt die neue Single „I Need You To Hate Me“ von JC Stewart raus. Hier zeigt der 23-Jährige wieder einmal seine emotionale Seite. Der Text handelt von der stockenden Beziehung des Musikers mit seiner Ex, wie auch der Titel schon erahnen lässt.

Laut „macheete.com“ sagte der Sänger dazu: „Es gab diesen Moment, in dem wir einfach nur noch an den vertrauten Abläufen hingen. Und ich meinte irgendwann: ‚Mir wäre es lieber, wenn du mich hassen würdest, dann hätte ich wenigstens etwas Handfestes, woran ich mich orientieren könnte‘. Die Stimmung war definitiv so, dass wir uns immer weiter voneinander entfernten.“

JC Stewart hätte eigentlich in vierter Generation das Lebensmittelgeschäft seiner Familie übernehmen sollen, doch eine zufällige Begegnung mit Lewis Capaldi änderte alles und seine Musikkarriere begann.

