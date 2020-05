Jennifer Lawrence pinkelte sich vor Angst in die Hose

Das ist wohl wortwörtlich in die Hose gegangen. Josh Hutcherson hat seine Kollegin Jennifer Lawrence beim Dreh zu „Die Tribute von Panem“ einmal so einen erschreckenden Streich gespielt, dass sie sich in die Hose machte.

Der Schauspieler erzählte der „Cosmopolitan“: „Als wir ‚Hunger Games‘ drehten, gab es diese realistische lebensgroße menschliche Kreation von einem der Charaktere, die von einer Riesenwespe gestochen wurde. Wir haben sie im Badezimmer von Jens Trailer gelegt und abgewartet, was passiert. Sie hat sich tatsächlich angepinkelt.“

Mittlerweile hat Josh Hutcherson seine Streiche übrigens aufgegeben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos