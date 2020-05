Jennifer Lopez: So bleibt sie optimistisch

Jennifer Lopez wird zur Verfechterin des Optimismus!

Die Sängerin verriet via „Instagram“ ihre Methoden, um nicht völlig durchzudrehen. Zu mehreren Bildern, auf denen sie lachend auf einem Trampolin turnt, schrieb sie: „In dieser Zeit, in der es so einfach ist, niedergeschlagen zu sein, in der sich alle Gedanken darum drehen, was alles falsch läuft (…), mache ich es mir zur Gewohnheit, jeden Morgen, sobald ich meine Augen öffne, an drei Dinge zu denken, für die ich dankbar bin.“ Und nicht nur das. JLo ergänzte: „Und nachts, wenn ich im Bett liege, nenne ich drei positive Erlebnisse, die mir heute widerfahren sind. Das kann alles sein! Und ich versuche, jeden Tag andere zu nennen.“ Ihre abschließenden Worte: „Bleibt positiv, bleibt gesund.“

Übrigens: Beim Homeschooling tut sich Jennifer Lopez ganz besonders mit Mathe schwer – da hilft auch der ganze Optimismus nicht.

Foto: (c) PR Photos