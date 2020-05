Jennifer Lopez: Tochter Emme wird Jungautorin

Den Geschäftssinn hat sie ganz eindeutig von der Mama geerbt. Jennifer Lopez‘ Tochter Emme bringt dieses Jahr ihr erstes Buch heraus – mit zwölf Jahren. Dabei handelt es sich um ein christliches Kinderbuch mit dem Titel „Lord Help Me“. Es soll am 29. September in den USA erscheinen.

Warum Emme sich dazu entschieden hat, Jungautorin zu werden, erklärte sie laut „Entertainment Tonight“ so: „In der Schule erfuhren wir davon, wie Faultiere jeden Tag gegen die Ausrottung kämpfen. Also habe ich sie in mein Abendgebet einbezogen. Ich habe ein Buch geschrieben, damit Geld gesammelt werden kann, um die Faultiere zu retten“. Bei so viel Herz, kann die weltberühmte Mama ja nur stolz sein. JLo schrieb via „Instagram“: „Ich bin so stolz auf Emme, meine kleine Kokosnuss. Sie teilt in ihrem allerersten Buch ihre Gebete. Dieses Buch wird Familien aufzeigen, wie kraftvoll und warm alltäglicher Glaube ist.“

Übrigens: Emme zeigte beim diesjährigen „Super Bowl“, dass sie fantastisch singen kann.

