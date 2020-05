Jennifer Lopez zeigt Shakira wie man den Hintern schwingt

Während der Proben für den Super Bowl zeigte Jennifer Lopez Kollegin Shakira wie sie ihren Hintern richtig schwingt.

In einem Video das auf „tmz.com“ zu sehen ist, kann man die beiden Superstars beim Tanztraining beobachten. Jennifer Lopez erklärt Shakira, dass sie ihre Knie benutzt. „Wenn du deine Knie schüttelst, kommt dein Po mit“, zitiert „tmz.com“ die tanzwütige JLo. „Meine Mutter hat mir das beigebracht als ich vier Jahre alt war“, so die Sängerin zu Shakira. Die „Super Bowl Halftime Show“, für die im Video geprobt wurde, ist zwar schon drei Monate her, aber JLo fand es lustig das Video mit Shakira hervorzukramen.

Jennifer Lopez ist übrigens nicht nur eine gute Tänzerin, auf „Instagram“ postet sie auch fleißig Bilder, wie sie Trampolin springt. Eine ihrer Methoden, um während der Krise nicht durchzudrehen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos