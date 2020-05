Jessica Alba, sooo verschmust

Zwölf Jahre Ehe und Jessica Alba ist immer noch Hals über Kopf in ihren Mann Cash Warren verknallt. Die beiden feierten ihren zwölften Hochzeitstag und ließen ihre Fans über „Instagram“ daran teilhaben. Dort postete Alba ein Foto von sich und ihrem Mann, wie sie ganz verschmust zusammen in die Kamera schauen.

Die 39-Jährige kommentierte den Post mit den Worten: „Ich bin in diesen Sachen aufgewacht, Rücken an Rücken. Ich werde auch gleich wieder in diesem Outfit schlafen gehen.“ Doch vorher hat sie noch etwas anderes geplant. Ihr Hashtag „#tequilatime“ und das angefügte zweite Bild des Posts verraten: Sie und Cash werden sich wohl erst noch einen Drink genehmigen.

Die beiden lernten sich 2004 am Set von „Fantastic Four“ kennen und verliebten sich sofort ineinander. Vier Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre drei Kinder, Honor, Haven und Hayes machen das Familienglück perfekt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos