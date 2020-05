Jessie J: „Ich kann es kaum abwarten, Mutter zu sein“

Ist Jessie J schwanger? Die Sängerin schrieb in ihrer „Instagram Story“: „Ich kann es kaum abwarten, Mutter zu sein.“ Das klingt doch ganz verdächtig nach Braten in der Röhre. Doch wer könnte der Vater sein? Etwa Channing Tatum? Das wäre eine Sensation, schließlich haben sich die beiden erst vor wenigen Wochen endgültig getrennt.

Und wir können schon Entwarnung geben. Die Sensation bleibt aus. Jessie ist nicht schwanger. Im darauffolgenden Clip zeigte sie sich nämlich mit gut gefülltem Rotweinglas. Die Mamagefühle hatten also wohl eher mit dem Muttertag zu tun. Zu einem Babybild von sich schrieb die 32-Jährige an alle Mütter gerichtet: „Wo auch immer ihr seid, ihr seid unglaublich kraftvoll! Vergesst nie eure Stärke und die Liebe, die ihr in euch tragt. Mein Herz, meine Liebe und meine positive Energie gehen raus an euch! Frauen sind unglaublich!“

Übrigens: Jessie J wurde kürzlich unterstellt, eine kühle Person zu sein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos