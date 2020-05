„Jethro Tull“: Ian Anderson ist lungenkrank

Traurige Nachricht von „Jethro Tull“: Die Tage von Ian Anderson sind gezählt. Der Frontmann leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit, wie er jetzt in der TV-Show „The Big Interview“ erzählte.

Wörtlich sagte Anderson: „Ich werde dir jetzt etwas sagen, dass ich noch nie jemanden in der Öffentlichkeit erzählt habe. Ich leide an einer unheilbaren Lungenkrankheit, die bei mir vor ein paar Jahren diagnostiziert wurde.“ Schuld an der sogenannten COPD gibt der Musiker den Rauchmaschinen. Er sagte weiter: „Ich habe 50 Jahre meines Lebens auf der Bühne zwischen diesen Dingern verbracht, die ich Rauchmaschinen nenne. (…) Ich glaube wirklich, dass sie einen sehr großen Teil zu dem Problem beigetragen habe, das ich habe.“

Weitere Einzelheiten dazu sind nicht bekannt.

