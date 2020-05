Jim Parsons macht sich Sorgen um die Zukunft der Filmindustrie

Jim Parsons sorgt sich angesichts der Corona-Krise um die Zukunft der Filmindustrie.

In einem Interview mit der Schweizer „Blick“ sagte der „Big Bang Theory“-Star auf die Frage, wie er die aktuelle Lage in Hollywood einschätzt: „Es scheint gerade unvorstellbar zu sein, wieder am Set zu stehen oder gar in einer Szene jemanden zu umarmen oder zu küssen. Ich wünschte, ich wüsste, wann alles wieder normal ist. Aber die kurze Antwort ist: Ich habe keine gottverdammte Ahnung!“

Aktuell ist Parsons übrigens in der „Netflix“-Miniserie „Hollywoods“ zu sehen. Aufgrund der Corona-Krise konnte diese nicht ins Deutsche synchronisiert werden, deshalb ist sie jetzt im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos