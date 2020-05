Jimmy Cobb: Ehemaliger Drummer von Miles Davis ist tot

Die legendäre Jazz-Drummer Jimmy Cobb, der im berühmten Sextett von Miles Davis spielte, ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Er erlag am Samstag (23.05) seinem langen Kampf mit Lungenkrebs, wie seine Frau „NPR“ mitteilte. Er war das letzte überlebende Mitglied von Miles Davis erstem großem Sextett. Sie nahmen im Jahr 1959 gemeinsam das Album „Kind of Blue“ auf. Das Album wurde fünf Millionen mal verkauft und gilt in weiten Kreisen als eine der einflussreichsten Jazzaufnahmen aller Zeiten.

Cobb ist bis zum Ende seines Lebens auf der ganzen Welt aufgetreten und hat Schlagzeugunterricht gegeben.