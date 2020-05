Joe Jonas und das Ultimatum von Sophie Turner

Bevor Joe Jonas überhaupt nur daran denken durfte, mit Sophie Turner auszugehen, musste er sich erst würdig beweisen. Deswegen stellte die Schauspielerin ihrem Liebsten ein Ultimatum.

Davon berichtete der „Jonas Brothers“-Sänger in der „Late Late Show“. Er sagte: „Sophie meinte: ‚Bevor wir heiraten…‘, eigentlich war es: ‚Wenn du mich daten willst, dann musst du die ‚Harry Potter‘-Filme gesehen haben.‘ Denn an jedem Weihnachtsfest in Großbritannien schauen sie ‚Harry Potter‘ an.“

Offenbar hat sich Joe Jonas die „Harry Potter“-Filme angeschaut, denn mittlerweile sind er und Sophie Turner glücklich verheiratet und feiern heute (01.05.) ihren ersten Jahrestag.

