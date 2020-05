Joe Jonas und Sophie Turner: So feiern sie ihren ersten Jahrestag

Der erste Hochzeitstag von Joe Jonas und Sophie Turner steht am heutigen Freitag (01.05.) an: Und der soll etwas ganz Besonderes werden.

Der „Jonas Brothers“-Sänger verriet in der „Late Late Show“ seine Pläne dafür. Er sagte zu Moderator James Corden: „Wenn du ein Geheimnis behalten kannst, dann verrate ich dir jetzt, dass ich versuche, Vegas in unserem Haus nachzubauen. Ich habe einen DJ. Wir könnten einen Nachtclub einrichten.“ Denn feiern ist etwas, das Jonas und Turner offenbar sehr gerne tun. Der Musiker sagte weiter: „Wir waren ein Paar, das alle paar Tage gefeiert hat. Wenn wir seit einer Woche zusammen waren, hatten wir eine Party oder ein großes Essen. (…) So ein ekelerregendes Pärchen waren wir. Jetzt sind wir, denke ich, ein bisschen entspannter.“

Ganz spontan haben sich Joe Jonas und Sophie Turner übrigens am 01. Mai 2019 in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos