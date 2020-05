Joe und Nick Jonas spielen Tic-Tac-Toe per „Instagram“

Langeweile fördert die Kreativität. Das haben jetzt zwei Drittel der „Jonas Brothers“ per „Instagram“ bewiesen. Joe und Nick lieferten sich nämlich ein digitales Tic-Tac-Toe-Match! Sie veröffentlichten ihre Spielzüge per Storyfunktion, so konnten nicht nur sie selbst daran teilhaben, sondern auch ihre Follower. Das Endergebnis? Ein Unentschieden.

Die wahren Gewinner sind also die Fans, die sich davon inspirieren lassen konnten.

Übrigens: Seit April gibt es einen Konzertfilm von den „Jonas Brothers“.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos