Johannes Strate: „Finally back on the road“

Die Jungs von „Revolverheld“ haben am Vatertag (21.05.) ein kleines Autokino-Konzert in Erfurt gespielt – und es sichtlich genossen. Vor allem Frontmann Johannes Strate dokumentierte den kleinen Ausflug fleißig auf „Instagram“. Schon die Fahrt in die Thüringer Landeshauptstadt hat dem 40-Jährigen gutgetan. Er schrieb in einem Story-Beitrag: „Finally back on the road. Schön, dass man sich durch Einschränkungen der unbegrenzten Möglichkeiten wieder über kleine Dinge freuen kann.“

Wenige Stunden später postete Strate dann noch ein paar Bilder vom Auftritt. Sein Fazit: „Ganz viel Liebe für euch, Erfurt!“

Für „Revolverheld“ geht’s übrigens im Eiltempo weiter.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music