John Legend bezeichnet Donald Trump als Idiot

John Legend hat seinem Ärger gegen Donald Trump Luft gemacht.

In einem Interview mit dem Männermagazin „GQ“ schoss der 41-Jährige in drastischen Worten gegen dessen Krisenmanagement während der Coronakrise. Der Musiker sagte: „Er ist exakt das Gegenteil von dem, was wir gerade brauchen. Trump glaubt, dass er brillant ist, weil er einen Verwandten hat, der Arzt ist. Man kann kaum glauben, dass wir diesen Idioten zum Präsidenten gewählt haben. Die Dinge, die er sagt, sind einfach so lächerlich dumm und gleichzeitig so lächerlich egoistisch und egozentrisch.“

Übrigens: John Legend hat seinen Fans erst vor wenigen Tagen neue Musik versprochen. Ein genaues Erscheinungsdatum für dieses Album steht übrigens noch nicht fest. Sicher ist nur, dass es dieses Jahr noch kommt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos