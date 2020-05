John Legend: Neues Album kommt am…

Das neue Album von John Legend steht in den Startlöchern.

Der Musiker hat jetzt via „People.com“ angekündigt, dass seine Platte mit dem Titel „Bigger Love“ am 19. Juni erscheinen wird. Zudem stellte Legend auch gleich das Video zur Titelsingle vor. Dazu sagte er: „Das Video wurde gemacht, um unsere gemeinsame Liebe, Hoffnung und Widerstandsfähigkeit zu feiern. Wir nutzen all diese Technologie, um in Kontakt zu bleiben und (…) wir wollten, dass das Video ein großes musikalisches Dankeschön für Menschen auf der ganzen Welt ist.“

Das letzte Album von John Legend ist auch schon eine Weile her. Im Dezember 2016 erschien seine Platte „Darkness and Light“.

Foto: (c) PR Photos