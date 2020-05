Jonah Hill wirbt nur für Freunde

Jonah Hill hat keine Lust mehr darauf, das Werbemodel für Fremde zu spielen. Denn der 36-Jährige will laut dem „Esquire Magazine“ nur noch ganz besondere Sachen tragen. Er sagte: „Ich ziehe wirklich nur noch Dinge an, die meine Freunde machen. Als all diese Menschen, die ich nicht kenne, angefangen haben mir Klamotten zu schicken, dachte ich mir: ‚Oh, ihr wollt doch nur, dass ich mit euren Klamotten fotografiert werde. Ich kenne euch nicht mal, also werde ich das auch nicht tun.’“

Außerdem habe sich früher niemand für seine Klamotten interessiert: „Wenn du ein etwas größerer Mann bist, interessiert sich eh kaum jemand für deine Klamotten und Mode ist keine Option für dich. Ich fand es wirklich blöd, dass die Leute erst danach anfingen, darauf zu achten was ich trug, weil Mode etwas ist, was mich wirklich begeistert.“

Jonah Hill verlor am 22. Dezember 2017 seinen Bruder Jordan Feldstein. Er starb an einer Lungenembolie. Feldstein war der Manager von „Maroon 5“.

Foto: (c) PR Photos